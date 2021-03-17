Зеленский помог увеличить аудиторию российского ТВ на Украине

17.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

После отключения от эфира телеканалов из пула Виктора Медведчука, их аудитория перешла на российское ТВ.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил киевский медиа-эксперт Юрий Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Молчанова, аудитория запрещенных телеканалов частично стала смотреть в интернете, а частично выбрала российские СМИ через спутник.

«Вот, закрыли сейчас три канала. Ну да, меньше стало Медведчука, согласен. А исчезла ли общая тональность проблем, которые существуют в обществе? Не думаю. Мало того, смотрим по исследованиям аналитиков, тех же Nilson, куда перетекает аудитория? Оказывается, люди, у которых стоят спутниковые тарелки, после исчезновения медведчуковской группы, часть людей перешли на канал «Россия 24», на канал «Россия 1», которые открыты, на спутнике, беспроблемно. Там что, меньше российской пропаганды? Увы, мягко говоря», – заявил Молчанов.