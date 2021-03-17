Подпишись на рассылку
17.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Россия, СМИ, Украина, Цензура
Просмотров:

Зеленский помог увеличить аудиторию российского ТВ на Украине

Новости Украины

После отключения от эфира телеканалов из пула Виктора Медведчука, их аудитория перешла на российское ТВ.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил киевский медиа-эксперт Юрий Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Молчанова, аудитория запрещенных телеканалов частично стала смотреть в интернете, а частично выбрала российские СМИ через спутник.

«Вот, закрыли сейчас три канала. Ну да, меньше стало Медведчука, согласен. А исчезла ли общая тональность проблем, которые существуют в обществе? Не думаю. Мало того, смотрим по исследованиям аналитиков, тех же Nilson, куда перетекает аудитория? Оказывается, люди, у которых стоят спутниковые тарелки, после исчезновения медведчуковской группы, часть людей перешли на канал «Россия 24», на канал «Россия 1», которые открыты, на спутнике, беспроблемно. Там что, меньше российской пропаганды? Увы, мягко говоря», – заявил Молчанов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть