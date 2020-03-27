Зеленский помучился и вернулся к амплуа Голобородько

27.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский лишь играет свою роль, на деле не являясь главой государства. Это видно по его ежедневным выступлениям по ТВ, в которых появляется гарант.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень надеюсь, что эти, как для меня, пустые слова президента страны, за ними стоят какие-то конкретные люди, которые будут делать конкретную работу, а он будет красоваться со следующим выступлением про «совок».

Ситуация действительно тяжелая, и выходит человек, который играет роль президента. Очень красиво играет.

Достаточно посмотреть на его глаза, на его мимику. Это мимика неестественного человека, человека, который играет», – заявил Погребинский.

Напомним, Зеленский в своем недавнем выступлении назвал «совком» наличие ВИП-палат в украинских инфекционных больницах.