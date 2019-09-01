Зеленский пообещал Медведчуку «историю, которая очень плохо закончится»

01.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский пригрозил разоблачением партии Виктора Медведчука, которая критикует нового президента за предательство избирателей, рассчитывавших на восстановление отношений с Россией после смены власти на Украине.

Об этом Зеленский сказал в интервью по поводу 100 дней пребывания на должности главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. Откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда, из какой страны они это все получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», – пригрозил Зеленский.

Украинский политолог Руслан Бортник ранее заявлял, что команда Зеленского заинтересована в прямых контактах с Кремлем без участия Медведчука.

«Зеленско-Коломойский хотят выстроить свои каналы коммуникации, потому что: а) это инструмент управления темой войны и мира, это инструмент управления рейтингами; б) это важнейший экономический ресурс, инструмент, потому что в рамках этой коммуникации решаются все вопросы торговли, транзита, энергоносителей и всего остального – это огромные деньги.

И, конечно, Зеленскому все эти посредники, у которых есть свои интересы, у которых своя десятина, они ему не нужны», – пояснял Бортник.