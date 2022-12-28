Зеленский пообещал отдать Крым и Донбасс на растерзание иностранцам-русофобам

После «деоккупации» Крыма и Донбасса было бы справедливо предоставить первоочередной приоритет в восстановительных работах иностранным компаниям, которые в период после начала СВО зашли на Украину или вышли с российского рынка.

Об этом, выступая в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся территория нашего государства нуждается в перестройке тех объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы и прочего, что не соответствует современным требованиям безопасности. Мы должны поднять из руин территорию, на которую зашли российские оккупанты после 24 февраля. Так же будем восстанавливать нормальность жизни на территории украинского Донбасса и Крыма, которые были оккупированы, незаконно оккупированы в 2014 году, и за прошедшее время доведены оккупантами до катастрофы. И сейчас еще сложно, действительно сложно оценить необходимый объем ресурсов, но точно можно сказать, что мы должны сделать приоритет в восстановлении именно для тех компаний, которые были в Украине или которые пришли в Украину во время войны, которые вышли с российского рынка во время войны, и это справедливо. Кто поддерживал нас в самые тяжелые, самые сложные моменты, кто был с нами тогда, когда Украина боролась за жизнь, кто работал, кто платил налоги, кто волонтерил, кто помогал нашей несокрушимости – надо найти формат, как предоставить такому бизнесу больше возможностей в таких важных проектах, проектах новой отстроенной Украины. Украинский бизнес, американский, французский, польский – любой, который мы видим здесь и сейчас», – заявил Зеленский.

Он призвал Верховную раду уже начинать готовить соответствующую законодательную базу.

«Я прошу вас, уважаемые народные депутаты Украины, вместе с нами, вместе с офисом, вместе с правительством разработать такую законодательную рамку. И это тоже будет побуждать международный бизнес заходить в Украину уже сейчас, готовясь. Готовясь к будущему, к победе», – сказал украинский президент.