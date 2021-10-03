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03.10.2021 23:37 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Прибалтика, Россия, Украина
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Зеленский пообещал Прибалтике помощь против России

Новости УкраиныПрибалтийские страны якобы обращаются к Украине с просьбой о помощи в противостоянии «российской агрессии»...

Прибалтийские страны якобы обращаются к Украине с просьбой о помощи в противостоянии «российской агрессии» и по укреплению границы.

Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина многим помогает. Были сложности на границах, и пан президент Литвы Науседа обращался к Украине из-за опасной ситуации на границе с Белоруссией, и из-за того, что они видят накопление войск вдоль наших границ с Россией и Белоруссией.

У них тоже. Также на границе показывались какие-то люди в какой-то одежде с чем-то в руках. Мы с вами знаем, мы проходили такие сложные моменты», – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет продолжать укреплять свою границу с Белоруссией и Россией, а также поможет это делать некоторым западным «партнёрам».

«Мы помогали укреплять им границу. Сейчас также разрабатывается программа укрепления нашей границы. Там вопрос о тысячах километров нашей границы, которой просто нет. Всё это мы обязательно сделаем», – отметил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что для противостояния с Россией на Украине размещаются войска европейских государств.

«Поэтому все эти военные учения не агрессивные. Они тренировочные. И наши военные должны быть в форме, и Европа сейчас также размещает своих из-за таких вызовов. Все видят, что наши военные на высоком уровне», – резюмировал Зеленский.

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