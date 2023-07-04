Зеленский пообещал США: К осени ВСУ прорвутся к Крыму, чтобы шантажом добиться от Кремля «похабного мира»

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ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на Запорожском направлении, в том числе с использованием ракет ракеты большой дальности «Storm Shadow».

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот этап может начаться буквально в самое ближайшее время. Есть перегруппировки, есть усиления самой группировки на Запорожском направлении и усиление попыток разведки боем. Причём, эта разведка боем на порядок больше и мощнее, чем было раньше. И максимальное применение ракет наибольшей дальности Storm Shadow, которые есть на вооружении режима Зеленского. Буквально за оставшуюся неделю до начала саммита НАТО Зеленскому необходимо показать хоть какие-то результаты, хоть какую-то динамику. Об этом уже открыто он сам заявляет и ссылается на требование Запада, что фоном для саммита должны быть какие-то неудачи России и успехи со стороны режима Зеленского», – указал Рогов.

Он полагает, что итогом саммита НАТО вновь станут туманные обещания относительно перспектив Украины.

«Я думаю, что по поводу вступления всё-таки большой вопрос – зачем на девушке жениться, если ею итак пользуются? Если мы посмотрим на недавний тайный визит главы ЦРУ Бёрнса, то по той информации, которая до меня доходит, ему пообещали выйти к осени на границу с Крымом и непосредственно продвинуться на Донбассе. После чего выйти на открытые переговоры с Россией с официальным исходом. Причём показательный момент, что, по сути, программа максимум, которая реально сейчас предстоит Зеленскому, это в обмен на Крым, который признают российскими, добиться от России признания прав размещать любые виды вооружения на подконтрольных Киеву территориях. То есть, по сути всё это происходит и используется только с одной целью – продвижения НАТО к российским границам. Но при этом принимать Украину в НАТО вовсе не обязательно. Потому что, если ты принимаешь, то ещё несёшь определённые обязательства. А если ты просто используешь де-факто и де-юре, но не подписывая никаких на себя обязательств, то это куда удобнее – использовать можно, отвечать не нужно», – заключил Рогов.