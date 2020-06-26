26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, меджлис, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Зеленский пообещал водрузить над Крымом меджлисовский флаг


Во время рабочей поездки в Херсонскую область Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины и водрузить над полуостровом меджлисовский флаг.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита с Зеленским встретился меджлисовец Эдем Бекиров, который в Крыму был обвинён в незаконном обороте оружия и взрывчатки и вернулся на Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Экстремист подарил Зеленскому меджлисовский флаг

«Этот флаг я хочу передать вам от всего (крымскотатарского – прим. ред.) народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму», – сказал он.

В ответ на это украинский президент пообещал сохранить подаренный флаг и вернуть полуостров в состав Украины.


«Мы все вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим», – заклинал Зеленский.

Примечательно, что в тот же день бывший президент Украины Пётр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой видно, как неизвестный мужчина в Крыму стоит над обрывом и держит украинский флаг.

«Благодарен крымскотатарским патриотам за теплый привет из Крыма.

Впервые крымскотатарский флаг мы увидели на митингах крымских татар в 90-е, когда украинцы боролись за свое государство, а крымские татары за возвращение на Родину.

Седовласые и молодые, мужчины и женщины несли это знамя борьбы за возвращение на родную землю, откуда были согнаны коммунистическими оккупантами. Потом мы видели голубой флаг с тамгой по селам и городкам Крыма, когда восстановленная украинская держава начала способствовать массовому возвращению крымских татар на Родину.

К сожалению, в 2014 потомки сталинских палачей снова коварно захватили Крым, и уже несколько лет подряд крымские татары не могут праздновать День своего флага на родной земле.

Сегодня голубой флаг с желтой тамгой и сине-желтый флаг с золотым трезубцем стали флагами сопротивления и борьбы. Среди украинцев в Крыму и Севастополе, среди украинских бойцов на Донбассе. И каждый из нас знает, что мы завершим битву за единую Украину только тогда, когда крымскотатарский флаг снова замаячит над Бахчисараем, Яны Капу, Симферополем и Кайгадором.

Борьба обязательно завершится нашей победой! Трезубец и тамга снова станут символами свободного Крыма. Оккупанты будут вынуждены покинуть нашу землю, и крымскотатарский флаг вместе с украинским взметнуться ввысь над свободным полуостровом», – пообещал Порошенко.


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