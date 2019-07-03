03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика
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Зеленский пообещал Всемирному банку большую приватизацию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», — сказал Зеленский в ходе встречи с Мюллером в Торонто во вторник, сообщила пресс-служба президента.

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Он подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.

Зеленский напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Президент Украины также сообщил о подготовке большой приватизации.

«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», — констатировал глава государства.

Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

«И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», — отметил президент.

По словам главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

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