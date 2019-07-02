Зеленский пообещал Западу «большую распродажу» остатков Украины

02.07.2019, Торонто, Михаил Рябов

Украина хочет просить у МВФ новые кредиты, обещая взамен распродажу черноземов транснациональным компаниям и остатков государственных предприятий, которые, очевидно, будут пущены с молотка по бросовым ценам под предлогом экономического кризиса.

«Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я настаиваю на это», – заявил президент Владимир Зеленский сегодня на встрече с главой фонда Дэвидом Липтоном в Торонто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее МВФ, как известно, предоставлял Украине кредиты, требуя в качестве гарантий возвращения средств резко увеличить тарифы для населения и сократить социальные выплаты.

Зеленский заявил, что надеется на новую Верховную Раду, которой предстоит утвердить «реформаторские законы». Среди таковых пресс-служба украинского президента, в частности, назвала «большую приватизацию и рынок земли».