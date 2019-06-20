Зеленский попадает в ловушку собственной риторики по Донбассу

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Возможность перезагрузки ситуации с конфликтом на Донбассе уменьшается по мере заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перезагрузка действительно возможна. Конечно же, многое зависит и наших связей с западными странами, от их позиций, но если бы у новой администрации было четкое желание перезагрузки, на Западе нормально восприняли, когда администрация, которая переизбирается, меняет подходы к внешней политике. Они такую логику понимают, потому что они сами являются электоральным режимами, и это нормально для электоральных режимом менять свои позиции», – сказал эксперт.

Он напомнил, что США меняли а диаметрально противоположную свою позицию в отношении свободной торговли с Китаем, Мексикой, Канадой.

«По факту чем больше Зеленский будет делать заявления а ля Порошенко, тем сложнее ему будет сказать «вот, я предлагаю другую парадигму, я предлагаю альтернативу». Ему будут вспоминать эти слова. Более того, заметьте, в команде Порошенко радуются этому. Сейчас бывшие сторонники Порошенко начинают говорить: «Вот, смотрите, а Зеленский говорит также как Порошенко. А это показатель, что Порошенко занимал единственно возможную позицию. Вот, его критиковали, Порошенко, а оказывается, новый президент делает так же».

Я не знаю, понимает ли Зеленский до конца или нет, но он попадает в ловушку риторики, в том числе вот этой «колеи», которая была при Порошенко и которая не привела на самом деле нашу страну к миру», – подчеркнул Якубин.