Для Зеленского сейчас опасен любой живой украинец. Диктатор хотел бы отправить на фронт как можно больше мужчин, но опасается последствий этого шага.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Зеленский сейчас на растяжке серьезной. С одной стороны он очень хотел бы мобилизовать побольше сил, отправить их на фронт. С другой – под каждого мобилизованного необходимо определенное количество техники, ресурсов, финансов и так далее. Просто собрать людей и отправить их, как говорил один из украинских политиков, с лопатами на врага, не совсем разумно», – описывал ситуацию эксперт.

По его словам, кроме того, Зеленский прекрасно понимает, что снижение возраста мобилизации чревато серьезными социальными потрясениями.

«Понижение мобилизационного возраста может вызвать самый настоящий бунт внутри страны, особенно на фоне коррупционного скандала, когда у людей открылись глаза на многие вопросы», – отметил политолог.

Он добавил, что дела, которые возбудило НАБУ показали, что США «больше не прикрывают Зеленского».