Зеленский попал себе в ногу, стреляя по двум зайцам

04.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Соглашаясь на подписание «формулы Штайнмайера», прописывающей алгоритм предоставления Донбассу особого статуса, президент Украины Владимир Зеленский попытался добиться признания России.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Он полагает, что Зеленский согласился на подписание формулы, чтобы созвать саммит нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии, что было условием Москвы.

«Ему просто позарез надо встретиться с Путиным. Что послужит в его глазах признанием Россией Зеленского президентом. Тем более, Трамп направил. Но, скорее всего, эта хитрость сыграет против него. Все украинские националисты – Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Вакарчук – выступили против Зеленского. И, самый вероятный вариант – после саммита Зеленский поступит как Порошенко, который объявил, что никаких Минских соглашений выполнять не будет. Зеленский хотел одним выстрелом убить всех зайцев, но это может оказаться выстрел не по зайцам, а себе в ногу», – считает политолог.

По его словам, украинских националистов мало интересует в этой ситуации статус Донбасса.

«У них другая задача – выставить Зеленского «политическим дурачком». И самое перспективное – обвинить Зеленского в госизмене. «Формула Штайнмайера» – шикарный повод. Они, точно как демократы в США, озабочены одним – как свалить Зеленского», – резюмировал Мухин.