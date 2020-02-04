04.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, США, Украина
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Зеленский попал в американские жернова


Госсекретарь США Майк Помпео посетил Украину, чтобы заставить президента Владимира Зеленского помочь Дональду Трампу в его борьбе с кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах Джо Байденом.

Об этом в эфире youtube-канала «ПолитВера» заявил российский публицист Александр Халдей, заявил корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Помпео нет необходимости встречаться с Зеленским вне контекста предвыборной кампании, потому что на Украине уже состоялась победа США. Зеленский пока уклоняется, но постепенно сдвигается в сторону помощи Трампу. На Украине начинают раздаваться реплики различных чиновников, при Порошенко имевших дело с Байденом. Кое-как процесс сдвинулся», – сказал Халдей.

С этой же целью, по информации публициста, Помпео встречался и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Порошенко находится в сложной ситуации, поскольку вся политическая элита Украины находится под контролем демократов и структур Сороса. Демократы требуют от Зеленского стойкости и неуступчивости, Байдена не сдавать. А Трамп дает Зеленскому понять, что его ошибка будет очень дорого стоить. А демократы дают Порошенко понять, что иммунитет с него может быть снят, если он будет себя неправильно вести», – сказал Халдей.

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