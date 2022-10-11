Зеленский попросил G7 ввести на Украину войска НАТО под видом миротворцев

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что не планирует нападения на Белоруссию.

Об этом он заявил сегодня на саммите G7 в режиме видеосвязи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территория Белоруссии уже используется для ударов по Украине. Сейчас видим большую угрозу. Россия пытается втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию про то, что мы якобы готовим удар по этой стране. Опосредованно она уже втянула их. А намерена – втянуть непосредственно. Украина не планировала и не планирует военных мероприятий на территории Белоруссии. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности», – сказал Зеленский.

Кроме того, он предложил разместить на границе с Белоруссией миссию миротворцев.

«Чтобы полностью снять эту провокацию и эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже допущение какой-либо угрозы будто от нас, мы предлагаем свое решение проблемы. На границе Украины и Белоруссии можно разместить миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть разработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу», – сказал Зеленский.

В Белоруссии скептически восприняли слова украинского президента о том, что он не планирует нападать.

«Это понятно, никто и не спорит, Владимир Александрович. Планирует-то Великобритания, Украина строго исполняет», – написал в своем ТГ-канале тележурналист Игорь Тур.

Его поддержал эксперт Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

«Такого вруна еще поискать, а в целом, ведет себя точно так же, как Гитлер в 1941 году. Не стоит ему верить. Планы эти у него есть», – написал он.

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что за предложением Зеленского создать международную миротворческую миссию стоят агрессивны планы.

«Очевидно, что если таковая возникнет, то будет она состоять из западных военных. То есть – это фактический призыв войск НАТО на территорию Украины. Чем они там будут заниматься? Правильно – готовить плацдарм для вторжения в Беларусь и почву для дестабилизации обстановки в стране. То есть – это очередная враждебная идея киевского режима. Киевский режим и его хозяева на Западе никогда особо не скрывали, что их основная цель – свержение власти в Беларуси и превращение ее во вторую Украину с последующий атакой на Россию для ее уничтожения. Поэтому никакого “миротворчества” с ними уже не будет. Наша цель – лояльная или хотя бы нейтральная власть в Киеве», – написал Дзермант.

Политолог Максим Жаров считает, что за инициативой Зеленского стоит НАТО.

«По факту эта инициатива выглядит как реакция не на нарративы Лукашенко, а на формирование совместной российско-белорусской военной группировки на границе с Украиной. Внешним планировщикам операций ВСУ для парирования этой угрозы очень не хочется снимать войска с Луганского и Херсонского направлений. Так что вместо ВСУ встать на границе с Белоруссией под «крышей» миссии ОБСЕ могут и поляки. И если это случится, тогда произойдёт формализация присутствия войск НАТО на Украине. Так что сегодня публично запущен ещё один корневой сюжет в украинской прокси-войне НАТО с Россией», – написал Жаров.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Зеленский пытается избежать необходимой переброски войск с фронтов к белорусской границе.

«Стоит обратить внимание на сугубо штабную перспективу украино-белорусской войны. Речь идет о необходимости оттянуть резервы ВСУ с Юго-Востока и Юга на Север. В этом есть смысл. Но судя по призыву Зеленского к G7, прислать наблюдателей (скорее всего, поляков), то Киев не имеет резервов для переброски на белорусскую границу», – написал он.