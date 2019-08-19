Зеленский попросил Нетаньяху подгадить России

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский и прибывший в Киев премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по итогам переговоров избежали острых заявлений, однако украинский президент сделал несколько выпадов в адрес России.

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«Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и стойкую позицию по поводу войны на Востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Нам, как государству, есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно будем это делать», – сказал Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский президент добавил, что обратился к израильской стороне с призывом «признать голодомор актом геноцида украинского народа» (именно так трактует еще со времен Виктора Ющенко украинская пропаганда голод 1930-х годов, который был не только в УССР, но и других республиках Союза).

В целом, по словам Зеленского, ключевым вопросом были торгово-экономические отношения Украины и Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил своего украинского коллегу, отметив, что с его приходом к власти Украина, якобы, начала развиваться «вдвое быстрее».

Также он пригласил Владимира Зеленского уже на следующей неделе посетить Иерусалим, который пока не был признан официальным Киевом столицей Израиля.

«Хочу воспользоваться случаем и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу», – сказал Нетаньяху.