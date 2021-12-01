Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина должна добиться прямых переговоров с Россией, чтобы обсудить прекращение войны в Донбассе.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Зеленского, без прямых переговоров не обойтись. При этом глава украинского государства обвинил Россию в «аннексии» территорий и развязывании войны.

«Восемь лет длится война на Донбассе, восемь лет, как Россия аннексировала Крым. И я не боюсь говорить прямо, не боюсь говорить прямо россиянам, именно потому в то же время я не боюсь прямого разговора с ним, мы не боимся прямого диалога, мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость», – сказал президент.

«Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сегодня это признали уже все внешние партнеры. Все внешние признали, а некоторые внутренние это не признают. Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте, а если мы хотим ходить и просто обговорить, то давайте ничего не делать», – заявил под недовольный гул оппозиции Зеленский.

По мнению эксперта Института стран СНГ Ивана Скорикова, апеллируя к России, Зеленский прекрасно понимает, что ни о каких переговорах по Донбассу или Крыму с ним быть не может.

«Зеленский со всем своим актёрским мастерством призвал всех украинцев объединиться, чтобы вернуть Донбасс. Сорвал овации, назвав украинскую армию «наилучшей» в мире, и акцентировал внимание на том, что нет других способов возвращения Донбасса, кроме как прямой диалог с Москвой. И после этих пафосных речей вручил высшую награду Украины боевику «Правого сектора», признанного в РФ террористической организацией», -сказал политолог «ПолитНавигатору».

«Зеленский не наивный дурачок, и прекрасно знает, что Россия не будет общаться с пособником террористов в нарушение «Минских соглашений», где чётко прописано, что стороны конфликта – Украина и республики Донбасса, а урегулирование возможно только при прямом диалоге этих сторон. Зеленский последовательно внушает украинцам и иностранным партнёрам, что сторона конфликта – это Россия, чтобы пересмотреть Минский формат, и создать судилище из прокуроров против России», – подчеркнул Скориков.

Сомневается в возможности переговоров и председатель комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным. Он добавил, что «мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией»… О чем с тобой должен говорить Путин, пустомеля?», – написал политик в своем блоге.

Один из основателей близкой к экс-президенту Петру Порошенко партии «Демократическая сокира» Юрий Гудыменко раскритиковал желание Зеленского встретиться с Путиным и анонсировал сегодняшнюю протеста на Майдане.

«Вот ради этой фразы Зеленский устроил весь этот цирк в Верховной Раде. Только чтобы сказать одну эту фразу. Сегодня, Майдан, 19.00», – призвал Гудыменко.