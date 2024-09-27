Зеленский попытался быть в США проповедником, но никого не смог убедить

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 10:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Визит президента Украины Владимира Зеленского (потерял легитимность после истечения срока полномочий)  в США потерпел фиаско.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента Украины Владимира Зеленского (потерял легитимность после истечения срока полномочий)  в США потерпел...

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«Вся западная пресса, если почитать внимательно, говорят, что план ни о чем. Ну, приехали, поговорили за все хорошее против всего плохого, но на самом деле это никакой не план и ничего нового Зеленский не привез. Дальнобойные ракеты не получили, разрешение ATACMS наносить удары по территории России, НАТО не получили», – сказал эксперт.

«Произошла поляризация по украинскому вопросу. К сожалению, мы не смогли эту поляризацию предотвратить и правильно обыграть. Но тут еще есть важный вопрос, что этот эпик фейл нашей дипломатии связан также с тем, что Зеленский приехал не как дипломат туда, не как человек, который пытается договориться по поводу реального и возможного. Он приехал как проповедник. То есть, он приехал с некими идеями, которые ему кажутся правильными с точки зрения справедливости, которые Офис поддерживает, а с другой стороны в этом проповедническом курсе слишком мало реального, что позволило бы его реализовать», – заявил Романенко.

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