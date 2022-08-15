Зеленский попытался скрыть, что Европа не хочет решать исход войны в пользу Украины

Призывом запретить россиянам въезд в Европу президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание своей аудитории от нежелания ЕС отказаться от экспорта российских энергоносителей.

Об этом бежавший из России юрист Владимир Пастухов заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общем и целом это популистская мера, которая должна закрыть главное, а именно то, что те меры, от которых может действительно зависеть исход войны – отказ от покупки Европой российских энергоносителей… эти меры могут быть не приняты в ближайшее время. Это печальная правда.

И эту дыру нужно психологически закрыть такой психологически простой мерой как отказ в визах русскому населению, который будет принят на ура, но не решат тех проблем, которые стоят перед Украиной и Европой», – сказал Пастухов.