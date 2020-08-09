Зеленский поразил в правах нелояльное население Донбасса

09.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Центральная избирательная комиссия Украины отменила проведение местных выборов 25 октября 2020 года на некоторых подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Выборы отменены в десяти объединённых территориальных общинах Донецкой области и в восьми – Луганской области. Официальный предлог – расположение населенных пунктов около линии фронта. Всего здесь проживает более 500 тысяч человек.

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«Если есть договоренности о прекращении огня, то какой смысл опасаться срыва голосования и рисков, которым якобы будут подвергаться люди?» – обратил на нелогичность официальной версии политолог Владимир Воля в беседе с «ПолитНавигатором».

Истинная причина заключается в том, что на прифронтовых территориях население, разочарованное невыполнением обещаний Владимиром Зеленским, «прокатило» был президентскую партию, считает главред издания «Лiва» киевский журналист Андрей Манчук.

«Украинские власти бесхитростно отменили местные выборы на подконтрольной части Донбасса. Потому что партия Зеленского не имела на них никаких шансов», – комментирует Манчук в своем блоге.

Депутат Верховной рады Наталья Королевская подтверждает, что на территориях, где отменены выборы, «у партии «Слуга народа» самый низкий рейтинг в стране».

Отменив кампанию, Зеленский сохраняет контроль за этими территориями «в режиме военного времени, под диктатурой военных администраций, которые в ручном режиме будут руководить общинами и распоряжаться бюджетами», объясняет Королевская.

«Все мы прекрасно понимаем, что такое было бы невозможно в другом регионе – скажем, в Черновицкой, или во Львовской области. Не важно, будь там стрельба, мор, глад, потоп или падение небесного тела. Мэры Тернополя и Луцка демонстративно отказались на днях от возобновления жёсткого карантина – и у Зеленского этот карантин сразу же отменили.

Это значит, что из войны не сделано никаких выводов, и власти по-прежнему готовы дискриминировать жителей политически неблагонадежного региона, обращаясь с ним, как с завоеванным и чужим. Мнение местных жителей никого не волнует, их права – тоже. Тем более, что любой протест сразу объявят инспирированным Россией сепаратизмом», – подчеркивает Манчук.