Зеленский, Порошенко, Медведчук и Путин вместе охотятся на моё тело – Арестович

Экс-советник офиса президента Украины, внесенный в РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович дал второе за неделю интервью российской журналистке.

После скандальной блогерши Ксении Собчак его выбор пал на иноагентшу Екатерину Гордееву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разговор, кроме личности самого Арестовича, крутился опять вокрг его намерения баллотироваться в президенты Украины. Он спокойно относится к тому, что его кандидатура может устроить Кремль. Арестович похвастался, что понимает Путина, который, по его мнению, не любит войну.

При этом киевский режим он представил как маниакальных убийц, мечтающих его убить. Этим Арестович объясняет свое нежелание воевать.

«Вы понимаете, что существует такая штука как продажа координат на поле боя. Куда бы я ни призвался, я приеду, и мои координаты на следующий день продадут россиянам. Туда прилетит «Искандер» какой-нибудь. Мало того, что я сам погибну, погибнут еще и люди вокруг меня. Это неизбежно, меня убьют на войне — гарантировано, 100%, свои, сдав вашим. Это 101%. Меня американцы не пустили на Украину. Это не мое решение было. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди: не едь. Я посмеялся», – сказал Арестович.

Он считает, что его увольнение из офиса украинского президента, за которым последовало его бегство с Украины, было организовано офисом президента Владимира Зеленского в союзе с Виктором Медведчуком и Петром Порошенко.

«Это была совершенно организованная кампания по моему сбитию. Совершенно беспардонная. Эта история требует отдельного установления истины, и она далеко не закончена. Тогда это была совершенно организованная травля, разогретая, на трагедию попавшая. Целую спецоперацию сделали, молодцы. Особенно молодцы, когда офис работал вместе с Медведчуком и россияними», – утверждает Арестович.

Нельзя сказать, что на второе интервью не обратили внимания в России. Политолог Михаил Карягин напоминает, что Арестович в последнее время неоднократно бывал в США, где встречался с «высокопоставленными американскими политиками» и предлагал себя в качестве альтернативы Зеленскому, от которого на Западе устали.

«Одновременно Арестович пытается сыграть и на неприемлемости Зеленского для российских властей. Неслучайна публичная декларация готовности договариваться и идти на компромиссы, в том числе крайне болезненные для Украины. При этом, как и в случае с западным истеблишментом, для российской политической элиты Арестович все такая же токсичная и непонятная фигура. Выбор площадки – Собчак и Гордеева – тоже неслучаен. Арестович понимает, что ему никаким образом не достучаться до украинских радикалов, для них он навсегда зрадник. Именно поэтому он пытается заигрывать с русскоязычными украинцами, которые и могут смотреть подобные каналы», – написал Карягин в своем тг-канале.