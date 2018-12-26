Зеленский: Порвал с Россией после Евромайдана, а Задорнов и Гусман меня поддержали

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский комик Владимир Зеленский, которого упорно включают в президентские рейтинги, заявил, что не любит Москву, но получал там в разы больше денег, чем в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский признался, что ему лучше в родном Кривом Роге: «Там все открытые, там все ждут тебя не потому, что ты какой-то там символ, они более открытые. Я почему не любил Москву – я там шесть лет прожил, проработал, потому что можно постучаться, и дверь не откроют. А в Кривом Роге – всегда. Накормят, обогреют, как говорится. Кривой Рог – большая моя душа, большое сердце, я там все получил».

По словам артиста, он владел одной из самых успешных компаний по производству фильмов с филиалом в Москве, но от всего пришлось отказаться после Евромайдана.

«Наш филиал – это одна из немногих была компаний, украинских компаний с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве, это все было до 14-го года… На вложенный доллар мы были самой успешной компанией по производству коммерческого полнометражного кино на территории СНГ. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много, плоды реальные», – заявил Зеленский.

По его словам, в Москве фирма зарабатывала до 200 тысяч долларов за создание часовой серии, а на Украине это стоит максимум 30 тысяч. При этом, Зеленский признался, что отказался от крупного гонорара за корпоратив в Москве: «После всех этих событий предлагали полететь, проводить какие-то большие мероприятия в Москву. Нет даже смысла об этом говорить – 250 (тысяч долларов, – авт.)».

Комик также рассказал, как уже после Майдана, когда с ним перестали общаться российские коллеги, ему позвонил уже покойный артист Михаил Задорнов, а после и известный режиссер и КВНщик Юлий Гусман: «Я помню этот момент, мне действительно было очень приятно. Он (Задорнов, – авт.) сказал такую фразу, как вам сказать, перед смертью. Он говорит: «Я хочу вас поблагодарить, мы с вами не знакомы. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали, за «Слугу народа». Я считаю, что в принципе вы все сделали.

Я, конечно, был обескуражен, мне было очень приятно. У меня таких несколько звонков было. Они после 14-го года, люди, зная мою позицию внутреннюю, жизненную по поводу Украины, со мной же перестали разговаривать люди из Москвы вообще. А там были люди – руководители каналов, просто все пропали. И это был один из тех звонков.

И такой же был у меня звонок еще от Гусмана, Юлия Соломоновича Гусмана, который тоже судил всегда КВН. В принципе, я никогда не получал от него восторженных приятностей, скажем так. Вот он мне сказал много всего хорошего».