Зеленский пошел на уловку с формулой Штайнмайера ради кредитов и газа

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский дал команду украинским переговорщикам в Минске подписывать формулу Штайнмайера, поскольку после встречи с Дональдом Трампом, призывавшем к диалогу с Владимиром Путиным, осознал, что без демонстрации мирных шагов по Донбассу не сможет получить новые кредиты от Запада.

Однако условный днепропетровский клан, находящийся у власти в Киеве, рассматривает ситуацию с формулой Штайнмайера лишь как уловку, надеясь обхитрить Россию и уйти от выполнения Минских соглашений на условиях, которые требует Москва.

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Такой прогноз в своем блоге публикует политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас «днепропетровским» кровь из носу нужно 5-7 миллиардов кредитов, приемлемая цена на газ и при этом успеть расставить людей на ключевые посты в государстве. Поэтому готовы соглашаться на что угодно. То есть на ближайшие полгода-год украинский кризис снова будет в центре повестки. Все будут пытаться принудить украинскую власть к чему-то своему, а «днепропетровские» будут пытаться «кинуть» всех», – пишет эксперт.

По его мнению, этот процесс будет сопровождаться некоторыми шагами Киева, призванными показывать, якобы, готовность к компромиссам (на деле же – объясняющиеся стремлением получить экономические бонусы).

«Россия будет настаивать на внедрении «формулы»» что будет приводить к кризисам в украинской политике по традиционной схеме «зрада/перемога». Правящая «днепропетровская» группировка будет оттягивать внесение изменений, чтобы успеть завершить процессы монополизации власти. Параллельно будут пытаться разморозить экономические отношения с РФ в энергетическом секторе. Высоковероятно снятие части санкций и запуск прямого авиасообщения. По окончании процесса монополизации власти Киев будет снова пытаться сорвать процесс под разными предлогами», – описывает расчет украинской стороны Уралов.