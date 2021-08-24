Зеленский пошел на уступку Московскому Патриархату

24.08.2021 18:34 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Прибывший накануне в Киев из Турции Патриарх Варфоломей, изначально планировавший участие в торжествах по случаю т.н. «Дня независимости Украины», отсутствовал на мероприятиях в Софийском соборе, где традиционно власть собирает представителей всех конфессий (включая раскольнические структуры).

Отсутствие Варфоломея, легализовавшего украинских раскольников, было главным условием участия в мероприятиях УПЦ Московского Патриархата.

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Архиепископ Иона Черепанов сообщил, что власти Украины выполнили это условие, и митрополит Киевский Онуфрий присутствовал на торжествах.

«Государство услышало голос самой крупной религиозной организации Украины – нашей Церкви. Условием нашего участия в традиционном собрании глав конфессий в Софии было отсутствие на ней незваного гостя – п. Варфоломея. Хотя изначально он предполагался», – сообщил архиепископ.