Зеленский пошел по пути Качиньского: в Польше все знают, что самолет упал сам

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В то, что авиакатастрофа под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, была подстроена Россией не верит даже брат покойного, польский политик Ярослав Качиньский, который агрессивно продвигает эту версию.

Об этом экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он просто использует политику острых разделов общественного мнения, разделения социальных групп. Смоленская катастрофа была для него шансом, чтобы раскопать топор ненависти между либеральным и народно-консервативным миром. И он это сделал», – сказал Коморовский.

Он пожаловался на то, что Ярослав Качиньский обвинил его и бывшего премьер-министра Дональда Туска в том, что они вмонтировали бомбу в самолет, а многие в это поверили.

Коморовский считает, что президент Украины Владимир Зеленский «пошел дорогою Качиньского, заявляя, что это делал Путин».

10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту самолета находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Как отмечала ранее прокуратура Польши, непосредственной причиной катастрофы самолета Качиньского стали ошибки в действиях экипажа лайнера.