«Зеленский пошёл на поводу большинства безумных шизофреников»

11.05.2019, Херсон, Владимир Гладков

Херсонский видеоблогер Кирилл Стремоусов, еще недавно выступавший как соратник скандального экс-боевика АТО Ильи Кивы, опубликовал интервью с объявленным на Украине в розыск за «сотрудничество с террористами Донбасса» экс-депутатом Верховной Рады Алексеем Журавко от Херсонской области.

Видеоэфир называется «Исповедь патриота или сепаратиста», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе беседы обсуждался вопрос, почему же за Журавко закрепилось такое реноме, и за что вообще в современной Украине многих людей называют «сепарами».

«Я был лично на Донбассе, я знаю, что такое война. Только я говорю всегда честно: мне в Донбасс не страшнее поехать, чем в Украину. Там я хотя бы понимаю, что либо пуля влупит в тебя, либо снаряд попадёт, а вот самое страшное, когда тебя будут раздирать свои же», – рассказал экс-нардеп.

«Петю кровавого, кондитера, который развязал войну, мы все это понимаем, жители Украины сегодня фактически свергли. От Запада до Востока, от Севера до Юга. Как ты считаешь, сейчас новый президент, что-то будет меняться?» – спросил Стремоусов.

«Меняться ничего не будет, будет ещё хуже, и то, что я наблюдаю, и во что оно выражается, и как проходила избирательная кампания, как кандидаты выражали свои якобы программы, надутые непонятно чем, то это мыльный пузырь. Он (Зеленский – ред.) ничего не сделает. Парламента у него нет фактически, выборы досрочные он уже проиграл, не назначит их. Фактически он пошёл на поводу большинства безумных, дурных, амбициозных шизофреников-маргиналов в Верховной Раде», – ответил экс-нардеп.

Также собеседники коснулись тем от блокады восставших территорий и сноса памятников с последующей «декоммунизацией» на Украине.

«Когда блокировали Крым, я говорил: «Не надо этого делать, вы считаете, что это ваши люди? Не надо взрывать ЛЭПы, не надо отключать воду, что вы наделали?». Они ж не поняли, насколько пострадала Херсонская область от того, что перекрыли крымскую воду. Да, так получилось, да, референдум прошёл. Но, извините, кто согласится, чтобы валили памятники? Вот я строил столько памятников, зачем вы развалили? Какой бы Ленин ни был – это моя история, а историю нельзя обижать и рушить. Чем больше мы рушим историю и память, это горе и выливается на Украину.

Я против войны с мёртвыми, потому что именно это и есть – раскол. Раскол – это русский язык, когда начали отнимать, когда начали уничтожать памятники наших дедов, пусть они советские были, но все почему-то живут в домах ещё советских. Говорят, Бандера – герой в Западной Украине, а у меня вопрос: 1941-1944 год, что Бандера построил на Западной Украине? Учителей вырезал? Детей на вилы наколупывали?» – рассказал Журавко.

«Ну, если у нас люди не помнят 2004 год, когда «Ющенко Так» и так далее, и танцы на тех же самых граблях в 2014 году, я уже не говорю про итоги Второй Мировой или Великой Отечественной войны, про Бандеру», – отметил блогер.

Также Стремоусов вспомнил, как ему довелось посетить детдом, где вырос Журавко и пообщаться с директрисой, которая рассказала, что к ней приходили майданщики и требовали убрать памятный портрет с экс-нардепом, – мол, убери этого сепаратиста, а она отвечала, что этот человек сделал для детдома больше, чем все вместе взятые «чиновники».

Возвращаясь к теме конфликта на Украине, Журавко заверил, что знает всех, кто развязывал бойню в родной Херсонщине.

«Я всей ситуацией владею, пофамильно. Я знаю всех бизнесменов, кто помогал на эту проклятую, долбаную войну. Война бы исчезла, если б люди отказались помогать, не было бы никаких агрессоров», – заявил он.

«Когда мне говорят, почему ты здесь не остался, ты сбежал, ребята, были б у меня руки-ноги, я б пошёл защищать свою землю, но во Львове сегодня я не вижу донецких танков, а вот там (в Донбассе – ред.) украинские я реально вижу. Людей заблокировали и мор сделали, как немцы вокруг Ленинграда. Вы что творите, собственный народ колбасите. Это вопрос к Порошенко, Турчинову», – добавил экс-нардеп

Также бывший депутат рассказал, как его незаконно уволили с должности уполномоченного по делам инвалидов, аннулировав все документы.

«Как меня заставлял Турчинов лично, говорил: «Ты выйдешь на «5 канал» и скажешь, что Янукович – убийца». Янукович – трус, я ошибся и прошу прощения у своего народа, что я за него боролся. Когда Турчинов сказал: «Выйди на канал, я оставлю тебе твою должность», я трахнул дверью и сказал, что никогда этого не сделаю. Я своими глазами видел, как расстреливали ни в чём неповинных людей, даже видел, откуда. Вот, за что на меня гонение началось. Поэтому я первый в своём заявлении сказал, что убивали майдановцы майдановцев. Всякие Парасюки, Турчиновы, Парубии – вот у этих тварей кровь на руках», – рассказал Алексей Журавко.