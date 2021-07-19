«Зеленский пошёл ва-банк» – Запад не простит Украине наглый шантаж

19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В надежде выпросить у Запада новые кредиты и вооружение президент Украины Владимир Зеленский начал неумело «шантажировать» западных партнёров.

Об этом в эфире телеканала «первый казацкий заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Зеленский идёт ва-банк. Он пытается шантажировать и Европу, и Америку, критикуя и Меркель, и Байдена, за тот же «Северный поток». Демонстрирует готовность сотрудничать и с Турцией, Китаем, Британией. Пошёл в определённый ва-банк. Пускай их смелость и вдохновляет, но эта политика не системна, хаотична, инстинктивна. Какого-то большого, глубокого замысла за ней не стоит. И, в конечном итоге, она может привести к достаточно серьёзным проблемам внутренней стабильности для самого Зеленского», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что таким образом Владимир Зеленский клянчит у Запада новые кредиты и прочие уступки, однако «партнёров» такое поведение Украины только злит.

«Всё же, мы не можем говорить, что Украина и Китай начали какое-то новое стратегическое сотрудничество. Или – Украина и Турция. Но, в то же время, огромное количество хаотических действий в этом направлении – где-то о чём-то мы договариваемся, уже вызываем раздражение у тех же Байдена и Меркель. Чего только стоит последняя встреча с Меркель, которая была очень холодна и вообще ни к чему не привела. Это следствие попытки давить, шантажировать Европу, которая к этому не привыкла со стороны Украины. Они очень тяжело и негативно это воспринимают. Но Зеленский решил сделать все внешнеполитические ставки именно на это, надеясь, что, таким образом, он сможет выбить из западных партнёров больше политических, финансовых и военных уступок», – резюмировал Бортник.