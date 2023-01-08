Массовое лишение иерархов гражданства: УПЦ могут запретить до конца января

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Как известно, 7 января в праздник Светлого Христова Рождества банда ПЦУшных ряженых политиканов вкупе с мордоворотами в камуфляже и западенскими хамовитыми бабами осквернила своим присутствием и раскольничьим «богослужением» величайшую православную святыню – Успенский собор Киев-Печерской Лавры.

Напомним, что это рейдерство в пользу ПЦУ власть начала готовить загодя – еще в начале декабря, когда СНБО – ведомство алкаша Данилова – приняло «постанову» о запрете УПЦ, а наркоман Зеленский ее подмахнул.

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В тот же день, вскоре после кощунственного шоу, гнусавый «нарком» сделал еще один «подарок» православным к великому Празднику. На сей раз – в виде указа о лишении гражданства 13 архиереев и священников канонической Церкви. Список, как эксклюзив, с явным злорадством опубликовала информклоака LB.ua, возглавляемая Соней Кошкиной, известной ярой ненавистницей Церкви, подругой Коломойского и Зеленского. Последняя регулярно похваляется своими связями во власти и СБУ.

Несомненно, что сам факт появления перечня на этом рупоре религиозной войны можно сигналом о начале нового этапа гонений на УПЦ.

Это очень взволновало многих верующих, что видно по их реакции в соцсетях. Паблики сообщают, что по инсайдерской информации, получившей ныне широкое распространение, сатанинская власть намерена запретить УПЦ еще до конца января. А перед тем отобрать у Церкви все три Свято-Успенских Лавры – Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую.

Среди священнослужителей, лишенных гражданства, оказались митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан; председатель отдела внешних церковных связей УПЦ, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий; викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий; митрополит Днепропетровский и Павлоградский Иоанн; архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, настоятель Свято-Васильевского мужского монастыря;

митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь; архиепископ Константиновский Паисий; митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры и другие.

Напомним, что у владыки Ионафана (центр его епархии находится на территории Винницкой области) в октябре СБУ провела обыски, а затем вынесла «пидозру» в государственной измене. Обвинение построено на том, что он якобы «на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни».

В ноябре 2022 года обыски прошли также у епископа Тернопольской епархии УПЦ, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). У него нашли русскую литературу, которую он, по версии СБУ, использовал «для пропаганды ценностей РФ и антиукраинской агитации».

Несомненно, что речь идет о молитвенных сборниках и богословских книгах, изданных в России – именно к таким изданиям и цепляется укрогестапо при проведении своих шмонов. Именно такие «книги русского мира» и были найдены и в Киево-Печерской Лавре, и в других епархиях и монастырях.

Подобным образом попал под обвинение и митрополит Мелетий, в епархию которого (и в общежитие семинаристов) гестаповцы вломились ранним утром.

Архиепископ же Волновахский Амвросий «провинился», вероятно, в том, что является настоятелем монастыря, основанного глубоко уважаемым в народе старцем и прозорливцем, схиархимандритом Зосимой (Сокуром). Который, как известно, завещал всегда быть с Россией и Русской Церковью.

Особенно возмутило православных людей обвинение против наместника Свято-Успенской Святогорской лавры (пока находящейся под контролем Украины) митрополита Арсения.

«Как эти поганые временщики посмели обвинять владыку Арсения – настоятеля многострадальной Лавры, подвергшейся стольким бомбежкам и обстрелам? – негодует русский киевлянин, прихожанин одного из канонических храмов, Николай. – Как у них рука повернулась подписывать «санкции» против человека, который приютил в Лавре сотни беженцев?.. Скорее всего, это затеяно с целью внести сумятицу, лишить обитель священноначалия, а потом под шумок, как только представится возможность, поскорее перевести ее в ПЦУ».

Опасения верующих не лишены оснований. Еще одно подтверждение намерений зеленковской камарильи в связке с нацистской сворой – выступление западенской кикиморы, превозносимой в Незалежной как светоч украинского «пысьменництва», Оксаны Забужко. Тетка заявила, что «утешена новостью о первом богослужении» ПЦУ в Киево-Печерской Лавре и призвала «освободить от Московского патриархата Почаевскую Лавру на Тернопольщине».

«А теперь – Почаев! Я сказала – Почаев!» – бросила эта мадам клич на своей странице в Фейсбуке.

Правда, какое отношение сия «авторка», укравшая фразу у Владимира Семеновича и написавшая «нетленку» «Полевые исследования украинского секса», имеет к духовности, непонятно. Однако в том, что она озвучила ближайшие планы врагов Церкви, нет сомнений.

Да, марионетки Госдепа явно ведут дело к тому, чтобы запретить УПЦ в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют многие факты. Тут и законопроекты против Церкви, одобренные Конституционным судом, полностью подчиненным Зеленскому (если они будут приняты, то УПЦ переименуют в Российскую Церковь и немедленно запретят как «агента страны-агрессора»).

И радостные реплики нацистов – депутатов Верховной рады о том, что скоро они отберут и Нижнюю Лавру в Киеве, и все монастыри и храмы. И интервью униатского лидера Шевчука, где этот скользкий иезуит, не говоря прямо, намекает на свое согласие с решениями властей, а еще сетует, что в Донбассе его клирики остались на чужой территории. О том, что они были туда запущены с целью униатской экспансии на исконно русских землях, «святийшыство» умолчало.

И эскапады «митрополита Епифания», вовсю торжествующего по поводу своей пирровой победы в Успенском соборе и мечтающего заграбастать все.

« Вы посмотрите на эти хари, которые собрались на святое Рождество в Успенском, – возмущается Николай. – Посмотрите на Думенку и его подельников, что это у них за клоунские вышиванки вместо епитрахилей и митр?.. И на эту массовку, бритых бугаев в военных формах. Поглядите на эту наглую бабу, что вперлась на амвон с непокрытой головой прямо перед Царскими вратами. Это вообще уму непостижимо – и они считают себя верующими?! Это же шайка из преисподней! И вот они уже потирают свои потные грязные лапы в предвкушении новых грабежей…».