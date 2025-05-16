Ни члены украинской делегации в Стамбуле, ни даже сам Владимир Зеленский не являются самостоятельными игроками. Для них перемирие необходимо лишь для того, чтобы накопить ресурсы и восстановить силы, чтобы снова броситься в атаку на российскую территорию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Украину политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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