Зеленский послал в Стамбул марионеток марионетки – украинский эксперт
Ни члены украинской делегации в Стамбуле, ни даже сам Владимир Зеленский не являются самостоятельными игроками. Для них перемирие необходимо лишь для того, чтобы накопить ресурсы и восстановить силы, чтобы снова броситься в атаку на российскую территорию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Украину политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это, скажем так, марионетки марионетки. То есть даже если бы встречался Зеленский, то он все равно не является субъектом, принимающим решения. Свои позиции, которые он продиктовал, я думаю, что в первую очередь из Лондона, они уже озвучили, они хотят прекращения огня. Желание понятное, потому что посмотреть то, что происходит на фронте, особенно в последнюю неделю, там дожди были на фронте, на этой неделе тоже пасмурно, не очень была приятная погода для беспилотников, плюс зеленка стала.
Ну и российская армия продвигается на важнейших направлениях. Причем это как на юге в ДНР, так и на севере, в Сумской области есть серьезные продвижения, стратегические рубежи ВСУшники теряют и остановка, прекращение огня для них – это буквально спасение.
Можно перегруппироваться, можно подтянуть дополнительные резервы, как живой силы, так и вооружения, боеприпасы и потом с новым молодецким задором ударить. То, что перемирие, прекращение огня Зеленскому и тем, кто стоит за ним, необходимо только для того, чтобы ударить еще раз, – это 100%. Они могут пойти на сравнительно длительный мир, который может исчисляться годами, но это будет подготовка к новой войне, которая для России будет протекать в более тяжелых условиях, чем эта», – заявил Семченко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: