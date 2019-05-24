Зеленский после встречи с АТО-шниками решил отказаться от референдума

24.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Анонсированный ранее украинским президентом Владимиром Зеленским референдум по переговорам с Россией будет на самом деле консультационным опросом, не имеющим законодательной силы, а не плебисцитом, чьи результаты будут обязательны для чиновников.

Об этом заявил сам Зеленский после переговоров «общественными активистами», сообщает официальный сайт главы государства.

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Интересно, что текст сообщения отличается в украинской и русской версиях.

В русской версии говорится о встрече с «активистами» без уточнения, что это была за публика.

Однако в украинском пресс-релизе сообщается, что «общественность», с которой встречался Зеленский, представляли «волонтеры, бывшие военные» – очевидно, те самые, что накануне заявляли об угрозе «референдума по капитуляции».

Более того, в русской версии также упускается, что именно на встрече пришли к выводу о «целесообразности» не называть референдум таковым, а считать опросом.

А в украинском говорится так: «Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом».

В русской версии пресс-релиз сопровождается фотографией одного Зеленского, в украинской – Зеленского в компании с людьми в камуфляже.

Остается гадать, от кого пресс-служба Зеленского скрывает подробности – от читателей официального сайта президента из России или собственных русскоязычных избирателей.