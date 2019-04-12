Зеленский. Посольство США. Весёлые и находчивые

12.04.2019, Киев, Александр Ростовцев

Стремительно развивающиеся события после первого тура выборов президента Украины вносят сумятицу и путаницу в планы украинских политиков и прогнозы экспертов. Похоже на то, что во втором туре Порошенко не помогут ни нанятые израильские политтехнологи, ни спасительный админресурс. Петюня, подобно жлобам и тиранам прошлого, собственноручно выкопал себе яму, в которой ему суждено сгинуть вместе с наворованными капиталами и, возможно, вместе с семьёй, если дела и дальше будут развиваться в том же русле.

Судя по всему, кандидатура Зеленского пришлась очень ко двору западных кураторов, в первую очередь европейских. Вовочка – «табула раса», не имеющий опыта и совершенно не искушенный в политике салага. По этой причине вокруг кавээнщика начали роиться весёлые и находчивые, желающие наставить неискушённого в политике «кандидата Зе!» на путь истинный.

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В предчувствии, что новая метла обязательно будет мести по-новому, к фавориту президентской гонки, как к магниту, стали липнуть перебежчики из Блока Порошенко, Народного Фронта, которым угрожает распад и вылет из правящей коалиции.

Фееричнее всего выглядят хороводы вокруг Вовочки беглых «порохоботов» и профессиональных грантоедов, вроде «еврооптимистов» Лещенко с Залищук, «антикоррупционера» Шабунина и лидера «майданных кастрюль» Найема. Злые языки клевещут, будто бы свою позицию готовы пересмотреть внефракционная «мыслительница века» Анна Гопко и даже обладательница двух «древнейших профессий», соратница Турчинова, журналистка-активистка Виктория Сюмар, совсем недавно костерившая Зеленского на чём свет стоит.

Всё говорит о том, что украинская политическая верхушка находится в предчувствии генерального драпа в сторону очередного фаворита президентской гонки. Ибо: вовремя предать, это не предать, а предвидеть.

Большая миграция политических полипов и прилипал и их концентрация вокруг «кандидата Зе!» в дальнейшем будет определять поступки новоизбранного президента Украины. Причём, эти поступки будут вполне прогнозируемые, поскольку подавляющее большинство прилипал многие годы вскармливались западными НКО и всевозможными фондами Сороса – их главной задачей был отрыв Украины от России и проведение русофобской политики.

Новые «консультанты Зеленского» – Найем, Лещенко и Залищук, – засветились в бесчисленных грантоедских лавочках. Тут и «Стоп цензуре», и «антикоррупционное движение «Чесно», – чтобы, якобы, заставить нардепов должным образом исполнять свои обязанности перед избирателями. Во всяком случае, именно так «чесноки» декларировали своё кредо в самом начале «крестового похода» против «Злочинной Панды». Вскоре выяснилось, что журналисты-активисты движения получают откуда-то жирное финансирование (не менее $60 тыс в месяц на зарплаты, текущие расходы, аренду офиса и т. д.), позволившее им как следует прибарахлиться и стяжать сотни квадратных метров элитного жилья в Киеве, всевозможные бранзулетки и пафосные «болиды».

Не очень-то скрывалось, что спонсорами «чесноков» выступает организация UNITER, имеющая тесные связи с грантораздаточными корытами PACT и USAID.

Уже в 2012 году координатор движения «Чесно» Залищук, совместно с другими организаторами устранили всех конкурентов и сократили структуру движения до узкого круга лиц, подпущенных к разделу финансового «пирога».

Уже во время «Евромайдана» открылось, что «борцы с диктаторским режимом», как правило, являются «многостаночниками», сочетая выдачу зарплат из окошечка в западных посольствах с кормлением из рук украинских олигархов. В частности, «неистовый Мустафа» подъедался у одиозного Лёвочкина. А шо такого? Одно другому не мешает: Лёвочкин – один из главных устроителей и спонсоров «Евромайдана», да ещё и вхожий в американское посольство в Киеве. Сам же Найем, почти за год до «революции гидности» заявил в интервью порталу Polittech.org, что «готов к войне за принципы» и считает позитивным возможное вмешательство США в политику Украины.

В интервью Найем озвучил ещё одну любопытную мысль: «Украинская политика всегда базировалась на договорённостях – власть меняется, но никто никого не трогает». Судя по коротким перебежкам бывших главарей «чесноков» в лагерь побеждающего Зеленского, Мустафа более не считает, что принцип «нэдоторканности» в украинской политике будет соблюдаться и дальше. С волками жить – по-волчьи выть: пять лет назад власть на Украине перестала быть договороспособной и вегетарианской.

Что касается ещё одного переметнувшегося к «Зе!» «активиста» Шабунина, то сей белобрысый юноша, по данным украинского (и даже прохунтовского) портала «Главком», возглавляет Центр противодействия коррупции с ежегодным бюджетом в полмиллиона долларов, капающих сразу из нескольких источников: правительственных фондов США, Нидерландов и Чехии, Фонда Сороса и специальных программ группы G7.

Правда, в последние два года Шабунин переживает не лучшие времена. На сайте телеканала Fox News, была опубликована статья «Коррумпированная Украина – эпицентр столкновения Запада и Востока, США и России», из которой следовало, что рука дающего оскудела и взялась подсократить список дармоедов-грантополучателей. Шабунин со своим ЦПК оказался в их числе, причём в статье было упомянуто, что в массе своей «антикоррупционеры на зарплате» частенько и сами влипают в коррупционные скандалы. Статью написал бывший посол США в Бахрейне и пресс-секретарь Госдепа Адам Эрели.

Содержание статьи вызвало гидравлический удар мочи в голову Шабунина. Настолько, что тот через Фейсбук пообещал Адаму Эрели, что тот «норм огребёт за такие вещи» и даже обозвал того «бот-фермой».

Оно и понятно: минус полмиллиона долларов в год – такой удар кого угодно заставит нервничать. Но и не только. Адам Эрели оказался весьма информированным источником, указав в своей статье доходы от грантоедства Шабунина и список приобретённой им недвижимости (оформленной на супругу) аж с 2010 года, и даже указал, что дополнительным заработком профессионального «антикоррупционера» стали шантаж и откаты.

Впрочем, все эти «чесноки» – просто дети в сравнении с грантоедкой со стажем Викторией Сюмар. В туманной юности Вика работала на «Голос Америки», затем возглавила финансируемую USAID структуру Институт массовой информации и задолго до начала «Евромайдана», наряду с Рыбачуком, Залищук и своим мужем Олегом Тараном, твёрдо окопалась возле одного из главных грантораздаточных корыт на Украине.

Вспомним, Сюмар была активной участницей «революции гидности» и одной из главных сподвижниц хунтаря Турчинова в СНБО, пройдя «списочницей» от НФ в Верховную Зраду и заняв там должности зампреда фракции и главой комитета по вопросам свободы слова и информации. На этом высоком посту Сюмар проявила себя настоящей держимордой, инициировав ряд законов по украинизации СМИ и изгнанию российских журналистов из Украины с лишением их аккредитации.

То же самое можно сказать и о других перебежчиках – уже явных или только потенциальных. Выступая против «диктатуры» и дорвавшись до власти, все эти штопаные деятели превратились в обслугу бандеровского режима, став коррупционерами, гонителями и охранителями.

И даже если в «побег от Порошенко» уйдут далеко не все грантоеды, оставшиеся выкормыши фондов «Сороса», «Видродження» и других кормушек, оставшиеся никуда не денутся и продолжат свою разрушительную работу, поскольку смена шила на мыло в политических эмпиреях Украины особо ничего не изменит: президенты меняются, но агенты влияния остаются.

Влияние соросят и грантоедов вообще заметно в озвученном на днях плане «Первые десять шагов» штаба Зеленского. Такие пункты, как вовлечение США и Великобритании в нормандский формат, назначение главой МИД понятного Западу Александра Данилюка, генпрокурором – американки Марты Борщ (бывшей обвинителем по делу Лазаренко), главой НАБУ – «антикоррупционной» румынки Лауры Ковеши, – говорит за то, что встречи Зеленского с западными дипломатами по их инициативе не прошли бесследно.

Кандидатуры Игоря Смешко (по некоторым данным, агента РУМО США с 1993 года) на пост директора СБУ и «ястреба» Анатолия Гриценко на пост министра обороны, также заставляют делать определённые выводы.

Так, Гриценко давно находится под плотной опекой посла США на Украине Йованович, и совсем не случайно, что его потенциальный электорат из «еврооптимистов» и «антикоррупционеров» очень быстро оказался в окружении «кандидата Зе!» и проводит консультации с адвокатами Коломойского. Да и сам Гриценко, известный своей неразгибаемой железобетонной позицией «войны до победного конца за Крым и Донбасс», внезапно обмяк, подобрел и сразу же после подсчёта голосов первого тура выборов метнулся вести переговоры с Зеленским.

Теперь Гриценко убеждает своих приверженцев, что Вовочка – «большая украинская надежда», совсем не против интеграции Украины в НАТО, не станет унижать украинский язык, и даже – вы не поверите! – ничем не обязан Бене Коломойскому.

Из чего следует, что Йованович шепнула на ухо Гриценко волшебное слово, а «кандидат Зе!» подогрел интерес «старого солдата, не знающего слов любви» предложением, от которого невозможно отказаться.

Весьма показательны планы Зеленского по устранению Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. Медведчук с 2004 года находится в состоянии конфликта со структурами Сороса, отказав американскому миллиардеру в проведении новой Ялтинской конференции соросят в залах Ливадийского дворца. Шабаш в Ливадийском дворце Сорос вымутил через дочь Кучмы и её мужа Пинчука, но с тех пор затаил недоброе.

В общем, всё идёт к тому, что политический грунт под ногами Зеленского стремительно упрочняется за счёт грантоедов и агентов иностранного влияния. Не исключено, что за полгода Вовочке с их помощью удастся сколотить парламентскую коалицию на костях Порошенко и его «порохоботов». Вспомним, что этот финт ушами вполне удалось провернуть хунтовскому триумвирату Порошенко – Турчинова – Яценюка во время парламентских выборов 2014 года в куда более сжатые сроки.

Но есть и плохие новости: с такими соратниками никаких врагов не надо. Под знамя «кандидата Зе!» сбегаются совершенно беспринципные твари, шатавшие Украину годами и надёжно присосавшиеся к её телу после бандеровского путча. Но как только Вовочка наломает собственных дров, ему придётся почувствовать себя в шкуре Порошенко или даже Януковича.