Зеленский поссорился с меджлисовцами из-за жен джихадистов

05.10.2020, Киев, Александр Самойлов

Запрещенный в России крымско-татарский меджлис полтора года пытается добиться, чтобы Киев помог вернуться на Украину из Сирии украинским женам джихадистов. Украинские власти, однако, не спешат это делать. Хотя еще в 2014 году спецслужбы сквозь пальцы смотрели на то, что в страну возвращаются сами исламисты. Почему?

«Я хотел бы, чтобы украинская реальная власть, та, которая сегодня правит Украиной, осуществляет на основе конституции, законов Украины все полномочия, чтобы она и здесь выполняла свои полномочия. Я никак не могу согласиться с тем, что когда мы спасаем граждан, мы должны их делить на сорта», – заявил недавно глава меджлиса Рефат Чубаров. Он в очередной раз призвал Киев помочь возвратиться на родину сотне украинских женщин и детей из курдского лагеря Аль-Холь в Сирии. С такими заявлениями Чубаров выступает уже полтора года, однако, по его словам, дела нет.

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Офис украинского президента на этот раз ответил Рефату Чубарову. «Очевидно, что вопрос о возвращении людей из вышеуказанной зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным «эмоциональным образам о женщинах и детях». Каждый из взрослых людей, пребывавших в этом регионе на территориях, в том или ином виде контролируемых ИГИЛ (запрещено в России – прим. ред.), имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить», – говорится в заявлении.

Среди основных причин задержки Офис президента назвал, например, и тот факт, что большинство украинцев в Сирии – крымчане. «Публичное разглашение информации о присутствии наших граждан в Сирии совершенно точно может привести к притеснениям, задержаниям со стороны специальных органов РФ их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму», – утверждают в Офисе президента Украины.

Заочная пикировка меджлиса с президентской администрацией на публике удивительно тем, что еще недавно украинские власти активно заигрывали с ним и не чурались личного общения.

Киев уже давно обещал принять закон о признании крымских татар коренным народом Крыма, а в прошлом году еще президент Петр Порошенко в который раз клялся превратить полуостров, хотя и на бумаге, но в «крымско-татарскую автономию».

При этом в 2014 году спецслужбы сквозь пальцы смотрели на возвращение на Украину даже самих джихадистов из Сирии. Эмир батальона шейха Мансура Муслим Чемберлоевский признался тогда корреспонденту американского издания Daily Beasts, что к августу из Сирии приехало трое бойцов, еще 15 находились в Турции.

Сейчас же речь идет о женщинах и детях, которые уже второй год томятся в курдском лагере беженцев на северо-востоке Сирии.

Очевидно, у Офиса президента есть причины оттягивать их возвращение домой, и они более веские, чем дефицит средств и отсутствие прямого доступа к Сирии.

Киеву изначально было не по пути с меджлисом, который одним из первых в истории независимой Украины, по сути, призывал к сепаратизму. Однако уход Крыма к России позволил использовать непризнанную организацию как знамя «произвола» Москвы, а радикалов – в войне на Донбассе и акциях против полуострова. Чего стоит только подрыв линий электропередач в Херсонской области, после чего Крым остался без поставок электроэнергии из Украины.

Тогда новые украинские власти были куда слабее и «работа» радикалов играла отчасти им на руку. Но, сейчас, похоже, меджлис стал явно тяготить Киев, который больше интересует внутренняя ситуация в стране.

С одной стороны, как показала история Крыма украинского периода, меджлис уже тогда не контролировал крымских татар и их настроения, если только те не касались акций по созданию крымско-татарской автономии и трагических дат в жизни народа.

Так, например, по бумагам, в 2013 году из 360 мусульманских религиозных общин Муфтият Крыма контролировал 300. На деле же, едва ли не в половине мечетей намазы читали имамы-члены запрещенной в России «Хизб-ут-Тахрир».

За несколько десятилетий эта экстремистская исламская партия сумела создать на полуострове целую сеть из тысяч сторонников и стала эффективно менять даже повестку дня для целого народа, целью которого должно стать создание «халифата».

Меджлис оказался не способен что-то противопоставить радикалам. Свидетельством тому стало целое обращение крымско-татарской общественности и ветеранов национального движения.

«Их заставили забыть, что они — крымские татары. Некоторых из них заставили забыть даже о своих семьях — и сегодня они воюют в Сирии и гибнут на чужой земле за чуждые идеи и интересы», – говорилось в заявлении.

Примечательно, что после присоединения Крыма к России настроения исламских радикалов, часть которых переехала на Украину, по отношению к самому Киеву также не изменились. В 2014 году на форумах фундаменталисты активно обсуждали, на чью сторону встать: лучше взять сторону Украины, но это — «тоже кяфиры, которые держат нож за спиной».

Поэтому в случае с украинскими беженцами в Сирии меджлис может быть лишь организацией, которая обозначила проблему, но не несет никакой ответственности за то, кто вернется на Украину, какие идеи в массы крымских татар они могут понести, и на какие поступки способны.

Многие крымские татары, выехавшие с полуострова, поселились в основном в Херсонской области. И их жизнь вряд ли отличается от небогатого существования местных селян. Поэтому любая радикальная идея может проникнуть в умы неустроенной крымско-татарской молодежи.

Опыт России при этом показывает, что верные жены джихадистов не оставляют и идеи мести всему миру за смерть мужей. В качестве смертниц они участвовали не в одном теракте.

«Некоторые мамаши готовят в лагере новых бойцов для Халифата. Ждут, наверное, чего-то. Для некоторых лучше убить детей, чем отдать на воспитание неверным. Но в целом они совсем как мы. Ветер подует — им холодно. Нажмешь случайно на рану, а им больно. Все, как у нас. А ведь только недавно поснимали с них пояса смертников», – рассказывала врач Зилан корреспонденту издания Daily Storm, которая приезжала в лагерь Аль-Холь в июне этого года. Там прокурдские «Сирийские демократические силы» держат жен боевиков террористического «Исламского государства».

«Были и отчаянные джихадистки. Про таких Зилан говорит с ужасом и отвращением. Например, иностранки, решившие, что нет ничего логичнее в расцвете своих сил присоединиться к блокбастерскому злу, от которого трепещет все человечество. Немало тех, кто искренне верит в мировую мусульманскую семью, где все братья и сестры. Дело лишь в том, что в семье не без урода», – рассказывается в репортаже Daily Storm.

Таких Киев на Украине вряд ли ждет, даже если их единицы. Ведь проблема радикалов в стране никуда не делась. Под Харьковом они свободно обстреляли из травматического оружия автобус, в котором ехали бывшие «побратимы», примкнувшие к лагерю Медведчука. А «правосеки» по-прежнему свободно устраивают акции прямо у резиденции главы государства, называя того предателем и расписывая заборы своими воззваниями.

Поэтому, похоже, бороться у украинских властей получается пока только с украинскими женами джихадистов. И, вполне возможно, по принципу «ничегонеделания»: они – там, а мы – тут.