Зеленский постарается: Украину ждёт холодная война и железный занавес с Белоруссией

31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Отношения Украины и Белоруссии будут деградировать вплоть до идеологического давления со стороны киевского режима на украинцев, симпатизирующих президенту Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Речь идёт не о двусторонних отношениях Украины и Белоруссии, это только один из элементов. Речь идёт, по сути, о разворачивании новой полномасштабной холодной войны, где с одной стороны, будут выступать США и их союзники, а с другой стороны Россия и Китай, и их союзники, соответственно.

Сейчас мы видим процесс кристаллизации таких соответствующих блоков в Восточной Европе. Беларусь отошла в российскую сферу влияния. В свою очередь, Украина, страны Прибалтики, Польша прочно закрепились в американской сфере влияния. Сейчас между этими сферами влияния будет устанавливаться всё больше ограничений. В итоге, я не исключаю, что через некоторое время дойдёт и до полноценного железного занавеса, когда нельзя будет заниматься рядовым гражданам никакой трансграничной деятельностью – малым, средним бизнесом, научным взаимодействием. Когда всё это будет отсекаться на корню, и будет соответственно шельмоваться как «зрада», государственная измена или что-то в этом духе», – заявил Богатырёв.

«Именно этот процесс сейчас протекает. Отношения Украины и Белоруссии в этом ключе будут, к сожалению, деградировать, будут становиться всё хуже и хуже, будет всё больше ограничений.

Я не исключаю, что будут попытки идеологической зачистки здесь у нас. Я не знаю, симпатики Белоруссии, в принципе, в Украине есть. В Украине, я вам напомню, Александр Лукашенко на протяжении долгого времени назывался в опросах самым популярным иностранным политиком», – предостерёг политолог.