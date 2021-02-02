Зеленский поставил Байдена в неудобное положение

02.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем интервью американским СМИ постарался привлечь внимание Джо Байдена, который пока не обращает на украинского коллегу внимания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Интервью характеризуется как «смесь жалоб на жизнь, отвлеченных мечтаний, лжи и хвастовства».

«Понятна и причина появления этой беседы: украинский президент активно жестикулирует в сторону американского, который не обращает на него внимания, из-за чего в Киеве очень переживают», – отмечается в статье.

«Попутно он поставил в неудобную позицию самого Байдена, пожаловавшись, что Россия «видит дальнейшую федерализацию Украины, ослабление центральной власти и сохранение сепаратистов», – продолжает газета.

При этом издание напоминает слова Байдена, адресованные им Украине с трибуны Верховной рады: «Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединенной конституции».