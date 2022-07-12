Зеленский поставил на вид Канаде ее санкционную слабину

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Новости Украины

Передача Канадой Германии газовой турбины «Северного потока» – это «проявлением слабости» в антироссийских санкциях.

Так позицию Канады оценил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем свежем видеообращении.

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По его словам, МИД Украины вызвал представителя Канады из-за «абсолютно неприемлемого исключения» из санкционного режима против России. Это касается турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада «фактически передала России».

«Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Это вопрос очень опасный. Причем опасный не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости», – заявил Зеленский.

По словам главы киевского режима, «теперь можно не сомневаться, что Россия попытается полностью прекратить поставки газа в Европу и к этому нужно готовиться».

В свою очередь в ФРГ ответили на украинскую критику в том духе, что передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток-1» не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа. Об этом заявила представитель правительства Германии, которую цитирует DW.

По словам немецкой чиновницы, при введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России.

Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток», находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее России, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что «если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле», Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не Москве.

Возвращение турбины, по словам немцев, лишит Россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Напомним, с 11 по 21 июля обе нити газопровода «Северный поток» временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это «плановыми профилактическими работами».

Также с середины июня Россия резко сократила объемы поставок газа по «Северному потоку» – до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин же счел, что основной причиной сокращения поставок стали политические мотивы.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявили о планах заключить совместное соглашение «о газовой солидарности» между странами в условиях достаточно непростой ситуации с энергоснабжением и сокращением поставок газа из России.