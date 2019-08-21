Зеленский поставил себя в неудобное положение перед Израилем

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Израиль не будет признавать голод на Украине 1932-33 годов геноцидом, как об этом просил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, просьба Зеленского поставила его в неудобное положение.

«Зеленскому не нужно было предлагать премьеру Израиля поддержать и проголосовать в Кнессете, что голодомор был геноцидом украинского народа. Я сейчас не говорю о том так это или не так, я говорю о том, что точно известно, что Израиль этого не сделает, об этом уже были разговоры и люди, которые занимаются внешней политикой, они это точно знают. Зачем это предлагать и ставить себя в такое неудобное положение?», – заявил Погребинский.