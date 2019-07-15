Зеленский поставил точку в вопросе об отмене военного парда на День независимости

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости. Документ датирован 11 июля. Президент сделал ряд поручений в рамках подготовки к празднику. Однако о параде в указе речь не идет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский поручил Кабинету министров разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины, предусмотрев проведение официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

Кроме того, правительство должно обеспечить проведение 24 августа 2019 года, в День Независимости Украины, торжественных мероприятий в городе Киеве, других населенных пунктах по случаю Дня Независимости Украины с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.

А Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям – принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад на День Независимости, а 300 млн гривен будут направлены на премии военнослужащим. Это решение раскритиковали в правых кругах, а премьер-министр Гройсман высказался за то, чтобы нвйти деньги и на парад и на премии.