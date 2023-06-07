Зеленский поставил ультиматум НАТО и заявил о зраде

Если на саммите НАТО в Вильнюсе Украине не дадут четкие, прописанные на бумаге гарантии или членства в Альянсе, это будет предательством.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Зеленского, без получения таких гарантий Украине нечего делать на запланированном на июль саммите.

«Я считаю, что это хорошая площадка для этого. Если у нас нет гарантий и нет сигналов по нашему будущему по членству в Альянсе, а что нам там с вами делать, для чего нас зовут на этот саммит? Я хочу быть очень откровенным с нашим обществом и, если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст, юридические гарантии – не Будапештские гарантии, а юридические, серьезные гарантии. Если нам никто этого не дает, то для чего мы встречаемся, чтобы что? Потому что, когда мы с вами приезжаем на саммит в Вильнюс, саммит НАТО – это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. И я не хочу в этом политическом театре принимать участие, я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов, потому что это – ответ на много вещей. Вызов на вопрос, а возвращаться мне домой или нет, а как мы будем себя защищать, а что будет, если мы не в НАТО и у нас нет гарантий, какие тогда внутренние законодательные изменения будут, чтобы у меня было оружие и я мог себя защитить – много вопросов», – сказал президент Украины.

Он говорит, что имеет миллион вопросов.

«И об этом со всеми нашими лидерами говорю, мне кажется, во многих направлениях они слышат и понимают, что от Вильнюса должен быть шаг вперед в направлении НАТО или шаг к откровению… Нам дадут самые мощные гарантии, я уверен. Только я не хочу, чтобы так было, чтобы мы с вами жили сегодняшним, и чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит, так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров. Это не про партнерство. Тогда это откровенная история, что все-таки, вы боитесь Россию и все-таки хотите зарабатывать», – заявил Зеленский.