Зеленский поставит Одессу перед выбором: Саакашвили или нацист Стерненко

20.02.2020, Одесса, Армен Джангирян

После длительного перерыва экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться в украинскую политику. По кулуарной информации, договоренность об этом была недавно достигнута между ним и Владимиром Зеленским, который после своего избрания возвратил Михо украинский паспорт, отобранный Петром Порошенко.

В одной обойме с Саакашвили во власть собирается вернуться и его многолетний друг и партнер экс-мэр Киева Леонид Черновецкий.

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Расклад такой: Зеленскому очень не по нраву нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов. Он хочет от него избавиться. Так как Труханов популярен в городе, то его еще до выборов попытаются арестовать на основании открытых уголовных дел по разного рода хозяйственным вопросам. Это сделает невозможным его участие в местных выборах.

Одессу с помощью уголовных дел зачистят и от других возможных кандидатов, у которых есть шансы победить.

Главным претендентом на мэрское кресло от Зеленского и будет Саакашвили. В президентской администрации прорабатываются разные концепции избирательной кампании.

Например, одна из них – выставить против Саакашвили какого-нибудь отмороженного националиста типа Сергея Стерненко. Тут расчет делается на то, что в пророссийской Одессе, выбирая из двух зол, выберут точно не правосека-нациста и убийцу Стерненко. Но сейчас варианты еще прорабатываются.

Что касается Саакашвили, то у него имидж прозападного реформатора и обличителя олигархов. Возможно, он выступит с инициативой вернуть городу статус порто-франко, на что могут купиться прагматичные одесситы.

А финансироваться избирательная кампания будет через Леонида Черновецкого, а точнее – через его зятя Сергей Янчукова. Янчуков – сравнительно с недавних пор российский гражданин, ему принадлежит золотодобывающая компания «Мангазея». В 2011 году он женился на дочери Черновецкого – Кристине. Ранее, в 2006 году, он получил российский паспорт. И не факт, что при этом он избавился от паспорта украинского.

Учитывая, что у тестя Янчукова в наличии паспорт Грузии и Израиля, дети от брака с Кристиной Черновецкой рождены в США – получается большое интернациональное семейство. Проблема заключается в том, что деньги семьи вбуханы в проекты «Мангазеи», а репутация бизнесмена Янчукова в РФ оказалось подмочена.

Сергей Янчуков, уроженец Одессы, весьма примечательный персонаж: по данным российской и украинской прессы, он оказывал благотворительную помощь атошникам, воевавшим в Донбассе.

И он, и сам Леонид Черновецкий – люди, которые всегда занимали промайданные позиции. Напомним, что Черновецкий, которому пришлось при Януковиче оставить мэрский пост, эмигрировать в Грузию, где он с помощью Саакашвили принял участие в тамошних парламентских выборах, а после поддержал Евромайдан.

Как раз в эти дни 22 февраля 2014 года он выделил 10 млн. гривен (около полумиллиона долларов) семьям так называемой «Небесной сотни». В общем, быстро сориентировался и попытался встроиться в систему сразу после госпереворота. Его благотворительные фонды лечили раненных бойцов ВСУ и националистических добробатов.

А его зять Янчуков вообще пошел еще дальше и через фонд «На благо Одессы» прямо поддержал АТО, покупая бойцам квартиры, оборудуя блокпосты и ремонтируя военную технику. Более того, этот фонд действовал в спайке с СБУ, поддерживая контролируемых конторой радикалов вроде вышеупомянутого Стерненко.

Вспомним, что к Черновецкому близок еще и экс-лидер УНА-УНСО Дмитро Корчинский. В 90-х он с помощью СБУ и Евгения Марчука создал добровольческие батальоны из унсовцев, которые воевали сначала в Абхазии против боевиков Шамиля Басаева, а через несколько лет уже воевали вместе с отрядами Шамиля Басаева против российских федеральных войск.

В 2014 году Корчинский создал печально знаменитый батальон «Святая Мария», на руках которого кровь простых донбассовцев.

Черновецкий с Корчинским время от времени плотно сотрудничали: когда-то Леонид Михайлович вытаскивал членов «Братства» Корчинского из СИЗО, куда их упрятал еще бывший киевский мэр Григорий Омельченко.

Картинка вообще получается интересная, если мы вспомним, что Корчинский не чужд Одессе – в 90-х он был боевиком тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица.

Именно в Одессе в 90-х одну из улиц назвали в честь Романа Шухевича.

Кроме того, Корчинский, как допускалось в материалах блогера Анатолия Шария, может быть причастен к убийству российского журналиста Павла Шеремета.

В общем, мы видим целый букет у российко-украинско-грузинско-израильского семейства. При этом всем господин Янчуков кредитуется в российском ВТБ и других госбанках России, получает госсубсидии (например, недавно он получил 750 миллионов рублей на освоение золотых месторождений Забайкалья).

Если описанная схема будет запущена, фактически получается, что избирательная кампания русофоба Саакашвили будет проводиться за счет российских денег и российского бюджета. Но это уже через край.