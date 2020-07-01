01.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Зеленский потеряет власть за считанные дни


Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой лишь один из центров силы страны, причем далеко не самый влиятельный.

Об этом «Комсомольской правде» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт назвал «очевидным фактом» утверждение, что сегодня власть украинского президента слаба как никогда.

«Ярко проявились ряд центров силы. Президент Зеленский —только один из центров. И вряд ли можно утверждать, что центр доминирующий. Любое серьезное потрясение, очередной майдан — и власть может уйти у него из под ног в считанные дни», – считает политолог.

Он также не согласился с недавним заявленим депутата ВР Вадима Рабиновича, по словам которого, Украина семимильными шагами движетсяч к парламентской республике.

«Парламент контролируется рядом олигархов. И влияние Зеленского в Раде, похоже, не решающее. И никаких предпосылок к парламентской республике не видит никто из серьезных аналитиков или людей, влияющих на процессы внутри Украины», – резюмировал Денисов.


 

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