Зеленский потерял адекватность и не понимает реальной картины

06.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на громкие заявления, у Киева нет никаких шансов остановить реализацию газопровода «Северный поток-2».

Об этом в интервью «Комсомольской правде» сказал глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, давая оценку совместному заявлению президентов Украины и Польши о намерении бороться с «Северным потоком-2».

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«Германия остается адептом «СП-2». Она была и остается нашим союзником в проекте. Все заявления американцев насчет санкций и давления на участников «Северного потока-2» в той же Германии, в основном, комментируют критически. Канцлер Меркель, публично выступая, всегда упоминает где-то в хвосте газовый транзит через Украину – мол, я не против его сохранить. Она и другие участники процесса понимают, что транзит этот станет придаточным. Конечно, на Украине такого развития ситуации не хотят — вот и сыпят заявлениями направо и налево», – считает Пасечник.

По его словам, после запуска проекта объемы транзита газа через Украину будут порядка 15 – 20 миллиардов кубометров.

«Естественно, никаких 3 млрд долларов в год они уже получать не будут. Коммерческий аспект силен. Но они же к этому сами шли. И турецкое, и трансбалтийское направления мы вынуждены были развивать из-за высочайших политических рисков. Все помнят, что творилось в 2008-м и 2009-м годах. Нам необходимы были нити, лишенные политических рисков. Да и потом, украинская газотранспортная система — древнее сооружение, которое никто не хочет ремонтировать», – сказал эксперт.

Также он обратил внимание, что смена власти не поменяла антироссийскую риторику украинского руководства.

«Зеленский показывает такими заявлениями, что он точно не дипломат. Видны амбиции, но не виден расчет. Братания с Дудой и выпады против «СП-2» — это демонстрация абсолютного непонимания реальной картины. Ну, хотя бы надо было посмотреть, насколько уже реализовался «Северный поток»? Каковы его перспективы? […]

Партнерское финансирование на 90 процентов прошло. Даже если подрядчики уйдут с прокладки трубы, мы можем привлечь через посредников при необходимости и китайские, и корейские суда. Трубоукладчик поможет просто сменить юрисдикцию. Мы в любом случае «СП-2» построим. И Германия примет наш газ», – подчеркнул Пасечник.