Зеленский потерял большинство в парламенте

31.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Правящая фракция «Слуга народа», которую связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским, развалилась на несколько депутатских групп внутри себя. У президента больше нет широкой поддержки, позволяющей ему проводить любое решение в парламенте.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим главную проблему – мы видим развал монобольшинства. Оно развалилось на три группы. Самая большая – это те, кто лояльны Зеленскому. Но их не намного больше 200, а, может быть, в районе 200 человек, они не обеспечивают большинство. А есть группы «бенинцы», как я их называю (ориентированные на олигарха Игоря Коломойского), и «соросята».

Поэтому для обеспечения каких-то голосований результативных вынуждена власть идти на какие-то компромиссы… Нынешняя ситуация показала, что у президента нет реальных рычагов воздействия на ситуацию, потому что нет людей, на которых он может опереться в продвижении тех или иных своих мер и решений. Он не может опереться на парламентское большинство потому, что его нет», – заявил Джангиров.