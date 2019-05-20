Зеленский потерял часть избирателей из-за речи на инаугурации

20.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Инаугурационная речь Владимира Зеленского, где он заявил о сохранении курса своего предшественника на интеграцию Украины в НАТО и ЕС, оттолкнула от нового президента часть бывших избирателей, заявил «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак.

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«Пока без сюрпризов. По крайней мере, без неожиданностей – Рада распущена. Но это было для Зеленского необходимо. Ведь, чем ближе к выборам, тем большее число сторонников будет терять новый президент и его неизвестная политсила.

Потому что голосовали против Порошенко, а не на Зе, потому что каждый сам себе дорисовывал его портрет, основываясь лишь на своих пожеланиях к новой власти, а не на знании истинных планов новой власти.

На новых выборах в Раду избиратели будут голосовать уже в большем соответствии со своими политическим предпочтениями – и за Вилкула, и за Бойко, и за Тимошенко.

Начал бодро. Подтвердил курс на Европу и НАТО, тем самым уже потерял значительную часть потенциальных сторонников. На русском осадил Ляшка – ничего не потерял – по-русски, всё же можно говорить.

Кабмину предложил написать «по собственному», одновременно пообещал решение экономических проблем, тем самым, загнал себя в угол. И это обещание уже многие записали, и предъявят в самое ближайшее время. Никто за язык не тянул.

Попросил Раду отправить в отставку Минобороны и генпрокурора, и пр. – молодец. Но все ждут «посадок», и предыдущего президента в том числе.

Заговорил о войне на Донбассе, сказал, что первейшая задача – остановить войну. Но вслух не произнес – кто же истинный виновный? Хватит ли духу назвать виновными тех, кто организовал и возглавил переворот в стране, захватил власть в феврале 2014 года и, чтобы скрыть эти преступления, совершил еще большие – развязал войну против собственного народа?!

Это будет для Зеленского важным тестом на профпригодность, как президента, действительно желающего мира и восстановления Украины после пят лет убийств и разрухи», – рассуждает Дудчак.