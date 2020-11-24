Зеленский потерял контроль над армией – Килинкаров

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский после своего избрания имел полный контроль над государством, но не воспользовался этим для того, чтобы установить мир в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Какая мотивация у Зеленского, который не имеет отношения к конфликту в Донбассе и не развязывал его? Более того, я вас уверяю, у Украины больше не будет такого шанса, который был у Зеленского, получившего всю полноту власти, всю без исключений: пост президента, подконтрольный парламент, спецслужбы, всё.

У него был шанс войти в украинскую историю, как человек, который дал этой стране мир, но он этим шансом не воспользовался. Я считаю, что сегодня у него нет никаких возможностей, для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путём.

Более того, у меня есть подозрение, что главнокомандующий Зеленские не контролирует действия ВСУ, там занимаются совершенно другие спецслужбы, и вопрос войны и мира уже не в руках Украины», – сказал Килинкаров.