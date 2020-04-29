29.04.2020, Донецк, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Сельское хозяйство, Украина
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Зеленский потерял право говорить о территориальной целостности Украины


Руководство Украины предало интересы своего народа в угоду заокеанским кураторам и международным кредиторам.

Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посягнув на национальное достояние родной страны, этот человек не имеет права говорить о ее территориальной целостности. Громогласные заявления о возврате Донбасса – это ни что иное как попытка вернуть под свою юрисдикцию, в том числе и плодородные, богатые земли Донецкого края. Им не люди нужны, им нужна наша территория.

Украинская власть продолжает планомерно уничтожать бывшее некогда суверенное государство. Физическое истребление своего народа, финансовое рабство, а теперь вот и продажа земли – это далеко не все методы, на которые способен киевский режим. Очень бы хотелось, чтобы граждане, которые сейчас проживают на территории нынешней Украины, осознали весь масштаб украинской трагедии», – заявил Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об обороте сельскохозяственных земель в Украине», согласно которому с 1 июля 2021 года открывается возможность для приобретения права собственности на земельные участки площадью до 100 гектаров исключительно гражданами Украины. А с 2024 года юрлица смогут приобретать до 10 тысяч гектаров.

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