Зеленский потратил на парад огромные деньги вместо выплаты долгов по пенсиям и зарплатам

Помпезные торжества в Киеве по случаю 30-летия так называемого «Дня независимости», сопровождавшиеся колоссальными тратами из госбюджета, выглядят неуместными в нынешней плачевной экономической ситуации, в которой находится Украина.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Сам этот аппарат никому не нужен, кроме руководства страны, которое довело страну до развала, а экономику до уничтожения. Люди нищают, половина населения не имеет достаточных средств к существованию. Но руководству страны надо было что-то показать.

Раз нет хлеба, то надо показать хотя бы какие-то зрелища. Правда, на эти зрелища потрачено огромное количество денег, которые могли бы пойти на выплаты по задолженностям по зарплатам, пенсиям и другим социальным выплатам.

Руководство страны хотело показать, что было сделано за 30 лет независимости, но это празднование ещё раз подчеркнуло, что 30 лет были, по сути, у людей отобраны. Мы за 30 лет не получили ничего, в том числе этой свободы, о которой любят говорить руководители страны.

Стоит обратить внимание, что на параде были военные подразделения других стран. Но зачем они там были? Что, мы так зависим от какой-нибудь Словакии в военном смысле? Чуть ли половина парада состояла из таких подразделений. Обязательно нужен был американский военный оркестр. Вероятно, это нужно было, чтобы подчеркнуть, что мы пляшем под американскую дудку.

Также бросилось в глаза, что среди награжденных не было ни одного представителя тех отраслей, которые являются основой, на которой всё держится. Не было никого, кто представлял бы промышленность, тех, кто трудится на предприятиях, на селе, на стройках.

Конечно мне, как представителю силы, которая когда-то была руководящей в этой стране, очень обидно. В происшедшем виноваты, прежде всего, коммунисты, те, кто отдали власть бездарям, для которых главное – рассорить народы Украины и России, испортить отношения с нашим соседом, с которым мы жили одной семьей, делили беды и достижения», – сказал Георгий Крючков.