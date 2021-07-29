Зеленский потратит миллионы на посвящение в геи всего украинского истеблишмента

29.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Анонсированная в Киеве помощь от президента Владимира Зеленского к 1 сентября многодетным семьям на деле представляет собой жалкую подачку.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Щедрый» Зе-президентский жест обусловлен тяготами родителей при подготовке детей к учебному году. Правда, можно ли собрать ребёнка в школу на 2 тысячи гривен – именно столько готовы заплатить «слуги» 150 тысячам детей из нищих семей – украинскую оккупационную власть абсолютно не интересует.

Вопрос в другом: не стыдно ли Владимиру Зеленскому, который ежедневно вещает о том, что «Украина – сильная европейская держава», говорить о том, что в этой «державе» живут малообеспеченные многодетные семьи?

Как бы ни выпрыгивал из собственных штанов Зе-президент, раздавая популистские интервью и организовывая псевдомероприятия по типу «Крымской платформы», факт остаётся фактом: Украина превратилась в территорию третьего мира. Каждый второй украинец живёт за чертой бедности. Эти 2 тысячи гривен для детей – кость, которую цинично и пафосно планирует бросить юродивый руководитель страны нищему населению. Ведь, согласно прошлогодним данным, для того, чтобы собрать ребёнка в школу, украинцам пришлось потратить около 8 тысяч гривен. В текущем году эта цифра ощутимо увеличится из-за пожирающей «незалежную» инфляции. В этой связи Зе-президентские 2 тысячи, – это Зе-ганьба.

Между тем, миллионы долларов чиновники планируют потратить на празднование 30-летия «неЗАЛЕЖНОСТИ» Украины и на проведение «Крымской платформы». Говоря о последней, то сие мероприятие – чистой воды шабаш сепаратистов и националистов, не имеющий конечной цели.

Зеленский, инициируя саммит, хотел собрать своих «партнёров», создав так называемую международную «коалицию», которая вернёт Украине Крым. А в украинском МИДе и вовсе не знают к чему приведёт «Крымская платформа», их логика: «Абы було». Конечно же, этим мероприятием украинские вассалы хотят поспособствовать введению новых западных антироссийских санкций, ведь проект «Анти Россия» продолжает действовать.

Список иностранных участников «Крымской платформы» остаётся засекреченным. Потому что для мировых политиков принять участие в подобных мероприятиях, – это значит запачкать собственную репутацию и имидж своей страны. Открестились от участия в платформе Байден и Харис. Вероятнее всего Америку на чудо-саммите представит министр транспорта США и по совместительству открытый гей Пит Буттиджич. Он-то и проведёт «слугам» мастер класс: «Как родину «любить».

В итоге, Зеленский выбросит на ветер миллионы долларов, чтобы побалаболить на камеру и ублажить заморских гостей на псевдомероприятии (хотя эти деньги целесообразно было бы раздать детям). По факту, «Крымская платформа» станет официальным посвящением в геи всего украинского истеблишмента во главе с нетрадиционным гостем из Америки.