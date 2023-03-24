Зеленский потребовал быстрого вступления в ЕС и пригрозил «победить РФ в этом году»

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Если Европейский союз не будет медлить с оказанием помощи Украине, то уже скоро война закончится победой Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в онлайн-формате на заседании проходящегно в Брюсселе Европейского совета заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Примечательно, что включение главы Украины произошло из вагона поезда.

Объясняя такой формат, он отметил, что «использует каждую возможность, чтобы поддержать дух украинцев и приблизить время изгнания из нашей страны российского террористического контингента».

По его словам, если в сотрудничестве Украины и ЕС не будет промедлений или стагнации, то «победа будет уже в этом году».

«Чем быстрее мы с вами сообща действуем, тем больше жизней спасаем», – заметил Зеленский.

Он поблагодарил тех, кто принимает участие в предложенной Эстонией инициативе по поставке и производству снарядов для ВСУ и работу Международного уголовного суда в контексте обвинений РФ.

Глава Украины назвал пять ключевых опасностей, которые отдаляют Украину и Европу от завершения войны. Среди них: промедление с поставками дальнобойных ракет и современных самолетов, принятием новых жестких санкций, реализацией украинской формулы мира и организацией «саммита мира» и недостаточная скорость в принятии Украины в ЕС.

«Результаты очевидны: мы выстояли в войне, наши институции действуют несмотря ни на что, финансовая система, банки, все государственные услуги, социальная сфера. И критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Это важно и для защиты Украины, и для защиты европейской системы», – сказал Зеленский.

Он считает, что Украина готова уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС.

«Если Европа будет медлить, зло может успеть перегруппироваться и настроиться на годы войны. В ваших силах не допустить этого. В наших с вами общих силах освободить Украину от российской агрессии уже в этом году», – резюмировал украинский президент.

констатировал Владимир Зеленский.