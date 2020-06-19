Зеленский потребовал от ЕС сделать Украину своим членом

19.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Проект Восточное партнерство не должен ограничивать желание полноценной интеграции Украины в Европейский союз.

Об этом говорится в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится интеграции в общий рынок на основе «четырех свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», – заявил Зеленский.

Напомним, что Восточное партнёрство представляет собой проект ЕС, в задачу которого входит развитие сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР, получившими независимость – Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. При этом полноценная интеграция и членство в ЕС данным проектом не предусматривается.

На Вильнюсском саммите Восточного партнерства в ноябре 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать экономически невыгодное для его страны соглашение об ассоциации, после чего в Киеве начался антиправительственный путч, завершившийся бегством руководства страны.