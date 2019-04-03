Зеленский потребовал от Порошенко отменить «Роттердам+» и отчитаться о своих оффшорах

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко должен перед уходом с поста раскрыть всю информацию об имеющихся у него офшорных активах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким требованием к сопернику по второму туру выступил лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

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Предвыборный штаб кандидата на странице в Facebook опубликовал перечень из восьми требований к Петру Порошенко, который с большой вероятностью лишится президентского поста после второго тура выборов.

“Требуем, чтобы до истечения срока своего пребывания на посту президента Украины он опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет”,

– отмечается в заявлении.

Кроме того, Порошенко через контролируемое им парламентское большинство и руководителей правоохранительных органов обязан “обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустить работу НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности; обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах”.

В команде Зеленского также настаивают на том, чтобы Порошенко обеспечил меры, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда, лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности.

Чтобы попытаться минимизировать ущерб, который шоколадный король и его команда нанесли Украине за время пятилетнего правления, он должен как можно скорее ликвидировать схему “Роттердам+”, по которой формируются цены на уголь при производстве электроэнергии на теплоэлектроцентралях. При такой методике, утвержденной в 2016 г., прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии формируется по формуле “стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки до Украины. Эксперты неоднократно подвергали ее критике, отмечая, что украинцам приходится переплачивать за свет.

У Петра Порошенко ответили Зеленскгму в том духе, что его требования нельзя выполнить, поскольку для этого нужно голосование в парламенте. Такую позицию команды действуюзего президента раскритиковал бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

“Главный государственный порохобот Ирина Геращенко заявила сегодня, что требования Зеленского к Порошенко обеспечить принятие ряда законодательных решений нельзя выполнить, потому что это компетенция парламента, как бы намекая на непрофессионализм Зеленского.

Специально для тупых, оторвавшихся от реальности и не разбирающихся в основах права порохоботов, – Зеленский потребовал от Порошенко обеспечить принятие этих решений через контролируемое им парламентское большинство, а не собственным Указом или инструкцией Госкомрыбы.

Нельзя быть такими тупыми порохоботами, надо опуститься на землю и быстро выполнить предписанные указания и поручения. Волшебное слово – бегом!”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.