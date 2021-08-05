Зеленский потребовал от пророссийских покинуть Донбасс

05.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Жители ЛДНР, которые считают Донбасс российским, должны собрать вещи и уехать на территорию РФ.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский заявил, что Донбасс не будет частью России и призвал население региона покинуть страну «ради детей и внуков», если они с этим не согласны.

«Родина или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело – правое, нам в Россию, мы русские» – это большая ошибка, оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда. Неважно, сколько это оккупированной, понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Неважно – в любом случае, люди, история воспользуется моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди. Это невозможно», – сказал президент.

«Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков – ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь прибывал на территории Украины, чувствовал, что это Россия – если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России – это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строиться однозначно. Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет», – отметил глава Украины.

«Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинскую мову, даже если тебя не учили в школе – сам почитывай книги, и все нормально будет, все придет. Говори как хочешь, но если ты чувствуешь, что ты украинец – будто там, держись, это все равно будет, эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это история», – заявил Зеленский.